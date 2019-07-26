Украинский чиновник решил судиться с Зеленским

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок решил судиться с президентом страны Владимиром Зеленским, который назвал его "разбойником" и "бандитом".

Как сообщало Накануне.RU, скандал произошел при обсуждении проблем центральной больницы Борисполя. В запале Зеленский пригрозил позвонить главе СБУ "по поводу этого черта". В ответ Годунок назвал Зеленского "неадекватным человеком" и "хамлом".

Вначале чиновник думал подать в суд, затем передумал из-за того, что инцидент "использовали пророссийские силы и телеканалы", а он не хочет "расшатывать ситуацию в стране". Но в конце концов все-таки решил судиться и уже подписал соглашение с адвокатом Дмитрием Калько, сообщил он в Facebook.

"Мы настроены на победу в деле по защите моих чести, достоинства и деловой репутации, пострадавших от противоправных обвинений гаранта конституции", - написал Годунок.