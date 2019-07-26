Производителей гаджетов для России могут обязать предустанавливать отечественные приложения

Российские власти подумывают о создании реестра обязательных приложений, которые должны быть предустановленны на гаджетах, продаваемых в РФ. Уже на следующей неделе инициативу обсудят в Аналитическом центре при правительстве.

Законопроект об обязательной установке российского ПО уже внесен в Госдуму. Мера может принести отечественным разработчикам множество новых пользователей, считают эксперты, но есть риск, что это навредит рынку: вместо повышения качества продукции наши компании начнут бороться за попадание в реестр. Кроме того, из России могут уйти такие гиганты, как Apple, которые принципиально не предустанавливают сторонние приложения, отмечают "Известия".

Концепцию о предустановке приложений представила в начале этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Такие меры нужны, чтобы российские программные продукты предустанавливались наравне с софтом глобальных компаний, отмечали в ФАС.

Как считают в антимонопольной службе, глобальные компании, используя практику связывания продуктов, получили конкурентное преимущество для продвижения собственных приложений и сервисов.