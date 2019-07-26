СМИ: Кассир, сбежавшая с 41 млн рублей, могла скрыться за границей

Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, женщина покинула территорию страны на туристическом автобусе.

Кража произошла еще в начале июля. Директору одной из компаний, который зашел в пункт обмена валюты, кассирша заявила, что у нее не наберется необходимой суммы. Клиента она попросила подождать на улице, а сама сбежала с деньгами.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Кассирше грозит до 10 лет тюрьмы, она объявлена в федеральный розыск.

Как сообщалось ранее, в Казани задержали кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн рублей у банка в Салавате.

Напомним, в конце мая представители банка обратились в полицию. Задержание прошло 4 июля на съемной квартире, где жила подозреваемая. Денег при ней не было, уточнили в полиции.

Также был задержан супруг кассира. В МВД РФ сообщили, что мужчина задержан как соучастник кражи. По данным следствия, супруг неоднократно приезжал в банк, где работала его жена, и получал от нее похищенные деньги. Затем он их клал на личный счет или тратил на спортивные ставки.