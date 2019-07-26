В Прикамье два браконьера получили "условки" за убийство беременной лосихи

В Перми 57- и 46-летний браконьеры наказаны за убийство беременной лосихи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

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В апреле специалист Госохотнадзора краевого минприроды нашёл тушу беременной самки лося в 30 м от трассы Гайны – Усть-Чёрная вблизи посёлка Оныл. Было возбуждено уголовное дело, расследуя которое, силовики выяснили, что животное незаконно убито на территории заказника, где охота запрещена круглый год. Лосиху убили выстрелами в область левого глаза, брюшной и грудной полости. Сумма ущерба – 560 тыс. руб.

Суд приговорил каждого из браконьеров к трём годам лишения свободы условно с двухлетним запретом на охоту.