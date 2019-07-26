"Новый поток" обвинил Сбербанк в кабальных условиях кредита

Антипинский НПЗ ранее принадлежащий группе "Новый поток", выступал поручителем по кредитам другим предприятим группы без одобрения основного кредитора - Сбербанка - из-за кабальных условий кредита последнего. Об этом со ссылкой на представителя Нового потока" сообщает Forbes.

Сбербанк, напомним, написал заявление на уже бывших собственников и руководителей Антипинского НПЗ. В банке полагают, что владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров и экс-директор АНПЗ Геннадий Лисовиченко ввели "Сбербанк" и, возможно, другие финансовые учреждения в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. Они скрыли наличие у "Антипинского НПЗ" крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы "Новый Поток",

Привлекать кредиты в других банках под поручительства НПЗ пришлось из-за "кабальных условий" кредитного договора со Сбербанком и его отказа от дополнительного финансирования, заявил представитель "Нового потока". Только благодаря дополнительным средствам, строительство НПЗ удалось успешно завершить. Если бы другие кредиты не привлекались, завод стал бы банкротом еще в 2015 г. Представитель "Нового потока" также отметил, что госбанк с марта 2018 года был осведомлен обо всех поручительствах и кредитах в сторонних банках, однако еще год продолжал кредитование завода.

Антипинский НПЗ запустил процедуру самобанкротства, следующее заседание назначено на 8 августа.