В Казани бастуют крановщики – в городе встали почти полсотни кранов

Строители требуют повышения зарплат. По данным местных СМИ, в городе встали примерно 40 кранов, "на остальные посадили случайных людей".

Забастовку крановщики разных строительных площадок столицы Татарстана объявили 24 июля. Ее поддержали профсоюз МПРА и местное отделение КПРФ. Требования у бастующих простые: повышение зарплат, улучшение условий труда и соблюдение техники безопасности. В видео, размещенном в группе активистов во "ВКонтакте", один из участников "остановки кранов" заявляет, что сейчас оплата труда крановщиков составляет порядка 200 руб. за час, они хотят добиться повышения этой суммы. При этом в обсуждениях в соцсети считают "нормальной зарплатой" в "60 тысяч в месяц или 350 рублей в час".

Между тем, как сообщает KazanFirst, Ростехнадзор после начала забастовки крановщиков решил проверить городские стройки на предмет трудовой и технической безопасности. Участники акции готовы обращаться в прокуратуру, при этом они сообщают о попытках увольнений крановщиков, остановивших работу. Лидер бастующих крановщиков Владимир Водолазов сообщил, что на остановленные краны руководство строительных компаний посадило случайных людей. По его данным, на одной из строек на кран посадили человека без стажировки, на другой – и вовсе нелегала. "Все начальники, уволившие активистов, понимают незаконность своих действий. Они стали искать пути решения данного вопроса. Нас, например, в 8 утра уволили вчера, а сегодня нам уже предложили написать заявление по собственному желанию. Мы считаем, что никто пока не уволен. Завтра мы собираемся писать заявление в прокуратуру о бездействии тех или иных организаций, в том числе Ростехнадзора и прочих, или медленном действии, как будто идет специальное затягивание процесса, чтобы дать работодателям почистить документы и другие бумаги", — заявил Владимир Водолазов KazanFirst.