На Среднем Урале разыскивают пропавшего четыре месяца назад подростка

В Свердловской области разыскивают Шахзода Э. 2002 года рождения.

Девятиклассник средней школы №18 ушел из дома в городе Полевском, до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Среднему Уралу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Шахзод ушел из дома еще 5 апреля этого года.

На вид ему 16-17 лет, темные волосы, был одет в зеленую куртку, черную рубашку и черные брюки. Также у него был красный рюкзак.

Особая примета ребенка - на правом глазу Шахзода белые ресницы.