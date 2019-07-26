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Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев утвердил состав оргкомитета по проведению форума России и Киргизии в Екатеринбурге

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев утвердил состав организационного комитета по подготовке к проведению в 2020 году в Екатеринбурге IX межрегиональной конференции России и Киргизии.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, одной из задач оргкомитета станет формирование региональной повестки форума на основе предложений предприятий, учреждений и общественных организаций региона. В состав оргкомитета, возглавляемого лично губернатором, вошли руководители отраслевых министерств, представители бизнес-сообщества, администрации Екатеринбурга, высших учебных заведений, таможенных и правоохранительных органов.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, перед комитетом стоят задачи организационного и концептуального характера.

"Уже сейчас можно говорить, что будет биржа деловых контактов, презентация различных компетенций региона", - отметил министр.

Предприятия и организации Среднего Урала могут направлять свои предложения по наполнению повестки форума в министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

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Куйвашев утвердил состав оргкомитета по проведению форума России и Киргизии в Екатеринбурге

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Теги: Куйвашев, Россия, Киргизия, Екатеринбург



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