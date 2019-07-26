США пытаются уговорить Турцию не вводить в строй российские С-400

Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400.

По его словам, тогда Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары.

"Мой посыл Турции был: давайте оставим уже С-400 и давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле", - приводит слова сенатора Regnum.

Напомним, сообщалось, что президент США Дональд Трамп сейчас рассматривают антитурецкие санкции, однако окончательное решение еще не принято.

США принуждали Турцию отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35. Ранее стало известно, что американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей.

Турция пригрозила ответить на санкции США из-за покупки С-400. Шаг может быть сделан, в том числе, по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС.