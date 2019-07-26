СМИ: ОАК хочет решить проблему низкого налета "Суперджетов"

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") хочет самостоятельно обслуживать самолеты, которые сама и производит (или будет производить). Речь о SSJ-100 (производитель – "Гражданские самолеты Сухого", ГСС) и будущем МС-21 (производитель – "Иркут"), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на неназванного федерального чиновника и два источника, близких к ОАК.

Издание сообщает, что сейчас ОАК не занимается техобслуживанием "Суперджетов" – якобы, самолеты обслуживают "S7 Technics, "Аэрофлот" и другие провайдеры". Правда, это не совсем так: с 2012 года SSJ-100 "Аэрофлота" обслуживали ГСС и ее дочернее предприятие "Рапарт Сервисез". В этом году, правда, перевозчик и производитель никак не могли договориться о стоимости контракта на техобслуживание.

"Главная проблема SSJ100 – крайне низкий налет. В 2018 г. эти лайнеры у российских авиакомпаний летали в среднем по 3,6 ч в сутки, тогда как Airbus 320 и Boeing 737-800 – по 10 и 11 ч в сутки соответственно. Всему виной долгое ожидание вышедших из строя компонентов. Производитель судна в последние годы занялся созданием складов запчастей, но, по сути, средств на заказ необходимого количества компонентов просто не было, признает человек, близкий в ОАК. Проект необходим, чтобы аналогичных проблем не было у МС-21", - пишет газета "Ведомости".