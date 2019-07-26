Паводок пришел в Амурскую область: люди спасаются на крыше школы, затоплен заповедник

Губернатор Амурской области Василий Орлов из-за ухудшения паводковой обстановки объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Уровень воды в реках поднялся выше критического, затоплены огромные территории, МЧС пытается эвакуировать людей из отрезанных водой районов области.

Министр МЧС Евгений Зиничев и губернатор Приамурья вылетели на вертолете в подтопленные районы.

Полностью под водой находится село Норск. Накануне вертолетами оттуда было эвакуировано 119 человек, в том числе 53 ребенка. На данный момент уже нет никакой возможности приземлиться, все доступные ранее площадки затоплены.

Отказавшиеся от эвакуации жители Норска – около 30 человек - пытаются спастись на крыше самого высокого здания - сельской школы, сообщает Regnum.

У людей заканчиваются запасы воды, еды.С ними находятся несколько сотрудников МЧС. Отмечается, что фельдшер местного ФАПа сидит на крыше своего дома.

Под воду уходит и Норский заповедник. Сотрудники учреждения эвакуированы со всех кордонов на катерах. Работники заповедника опасаются, что из-за наводнения массово погибнет молодняк животных.

Напомним, в конце июня паводок начался в Иркутской области. В 107 населенных пункта подтоплены оказались около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждены 22 автомобильных моста. За медицинской помощью обратились несколько тысяч жителей.

По официальным данным, от паводка погибли 25 человек. Пять человек погибли в Нижнеудинском районе, в Тулуне и Тулунском районе - 19 человек, в Тайшетском районе - один человек. 12 июля в области был объявлен днем траура.

Вслед за паводком в Иркутской области начались природные пожары. В регионе действует режим ЧС.