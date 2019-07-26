"Первый блин комом". Тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи" дебютный матч в Лиге Европы

17 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России За рубежом
&quot;Арсенал&quot; (Тула) - &quot;Нефтчи&quot;, Лига Европы (2019) | Фото: vk.com/fcarsenaltula

"Первый блин комом". Тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи" дебютный матч в Лиге Европы

Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем поле проиграл азербайджанскому "Нефтчи" со счётом 0:1 в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил форвард "Нефтчи" Дарио да Силва.

Напомним, что "Арсенал" впервые в своей истории пробился в еврокубковый турнир. В прошлом сезоне чемпионата страны тульский клуб занял 6 место и благодаря победе "Локомотива" в Кубке России получил право выступить во втором по значимости клубном турнире Европы.

"Арсенал" (Тула) - "Нефтчи", Лига Европы(2019)|Фото: vk.com/fcarsenaltula

"Как говорится в русской пословице: первый блин комом, - отметил после игры главный тренер хозяев Игорь Черевченко. - Да, счёт 0:1 неприятный. Но и после 0:0 нужно было бы забивать в гостях. Так что ничего не потеряно".

Ответную игру "Нефтчи" и "Арсенал" проведут в Баку 1 августа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Первый блин комом". Тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи" дебютный матч в Лиге Европы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Арсенал, Нефтчи, Лига Европы, квалификационный раунд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети