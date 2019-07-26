"Первый блин комом". Тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи" дебютный матч в Лиге Европы

Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем поле проиграл азербайджанскому "Нефтчи" со счётом 0:1 в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил форвард "Нефтчи" Дарио да Силва.

Напомним, что "Арсенал" впервые в своей истории пробился в еврокубковый турнир. В прошлом сезоне чемпионата страны тульский клуб занял 6 место и благодаря победе "Локомотива" в Кубке России получил право выступить во втором по значимости клубном турнире Европы.

"Как говорится в русской пословице: первый блин комом, - отметил после игры главный тренер хозяев Игорь Черевченко. - Да, счёт 0:1 неприятный. Но и после 0:0 нужно было бы забивать в гостях. Так что ничего не потеряно".

Ответную игру "Нефтчи" и "Арсенал" проведут в Баку 1 августа.