Кенсингтонский дворец прокомментировал морщины и ботокс Кейт Миддлтон

Скандал разгорается вокруг 37-летней Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской и будущей королевы-консторта Великобритании.

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Началось все с того, что некий лондонский косметолог опубликовал в Instagram фото Кейт с морщинами и без них – а-ля "до/после". Он написал, что такой великолепный эффект дал так называемый беби-ботокс (на самом деле, обычный ботулотоксин, просто более щадящие объем и метод доставки). А главное – написал "Наша Кейт", так, как будто герцогиня является клиенткой его клиники.

Это возмутило Кенсингтонский дворец (резиденция семьи принца Уильяма), и представитель Кембриджей тут же дал комментарий, мол, Кэтрин не имеет к клинике никакого отношения, ее именем воспользовались.

И действительно: если даже косметолог и делал Кейт какие-то процедуры, то после подобной огласки он точно бы лишился клиентки из монаршей семьи. Да и другие дамы едва ли будут доверять такому персонажу, готовому раскрыть самые интимные секреты красоты.