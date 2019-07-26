17 Августа 2020
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Народно-освободительная армия Китая (2013) | Фото:пресс-служба ЦВО

Китайские военные истребители совершили посадку в Екатеринбурге

В четверг вечером в Екатеринбурге приземлились военные самолеты из КНР. Как передает корреспондент Накануне.RU, фотографии опубликованы в Instagram аэропорта Кольцово.

Уточняется, что это участники соревнований "Авиадартс-2019", которые пройдут с 3 по 17 августа на полигоне Дубровичи под Рязанью. В них примут участие команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

самолеты ВВС Китая(2019)|Фото: instagram.com/koltsovo_airport

После дозаправки в уральской столице самолеты ВВС Китая отправились далее по маршруту.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе стало известно, что генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин покидает свой пост.

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Китайские военные истребители совершили посадку в Екатеринбурге

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Теги: истребители, посадка, Екатеринбург



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