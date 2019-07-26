Китайские военные истребители совершили посадку в Екатеринбурге

В четверг вечером в Екатеринбурге приземлились военные самолеты из КНР. Как передает корреспондент Накануне.RU, фотографии опубликованы в Instagram аэропорта Кольцово.

Уточняется, что это участники соревнований "Авиадартс-2019", которые пройдут с 3 по 17 августа на полигоне Дубровичи под Рязанью. В них примут участие команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

После дозаправки в уральской столице самолеты ВВС Китая отправились далее по маршруту.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе стало известно, что генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин покидает свой пост.