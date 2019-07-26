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Общество Челябинская область
проезд деньги билет (2012) | Фото:

Челябинское управление ФАС разбирается с повышением стоимости проезда в автобусах до Копейска

В управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области поступило 10 заявлений, в которых жалуются на повышение стоимости проезда в двух автобусах по маршрутам №128 и 123 до Копейска и обратно.

Сообщается, что стоимость повысилась до 40 рублей.

Перевозчики на этих маршрутах - ООО "Автолайн" и ООО "Второй автобусный парк", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

Сейчас перевозчикам направлены запросы с требованием предоставить нужны сведения.

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Челябинское управление ФАС разбирается с повышением стоимости проезда в автобусах до Копейска

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Теги: Челябинск, УФАС, стоимость проезда, автобус, повышение, Копейск, маршрут



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