Челябинское управление ФАС разбирается с повышением стоимости проезда в автобусах до Копейска

В управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области поступило 10 заявлений, в которых жалуются на повышение стоимости проезда в двух автобусах по маршрутам №128 и 123 до Копейска и обратно.

Сообщается, что стоимость повысилась до 40 рублей.

Перевозчики на этих маршрутах - ООО "Автолайн" и ООО "Второй автобусный парк", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

Сейчас перевозчикам направлены запросы с требованием предоставить нужны сведения.