В Китае школьник нашел кладку из 11 яиц динозавров – им 65 миллионов лет

Ученик начальной школы Чжан Янцзе нашел кладку яиц динозавров в регионе Хэюань – это провинция Гуандун на юго-востоке Китая. Ошеломительную находку ребенок сделал на строительной площадке через дорогу от своего дома, где проводил свой досуг, сообщает The Beijing News.

Эксперты утверждают, что окаменелым яйцам не менее 65 млн лет.

Мальчик обнаружил кладку в вырытых под строительство нового моста котлованах. Мать Чжана позвонила экспертам из музея Хэйюань. Они приехали на место и обнаружили еще десять яиц. Они относятся к позднему меловому периоду. По словам куратора музея, яйца имеют от восьми до девяти сантиметров в диаметре, пока неизвестно, какому виду принадлежат эти яйца, а в сети, меж тем уже рассуждают – можно ли из обнаруженного генетического материала воссоздать доисторических рептилий.