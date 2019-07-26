17 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
ПАЗ, автобус, кран, авария, Барбюса (2019) | Фото:vk.com &quot;Регион-74 Челябинск&quot;

В Челябинске автокран снес маршрутный "пазик": есть погибшие

В Челябинске автокран "МаЗ" врезался в маршрутный автобус "ПАЗ".

Авария произошла утром 26 июля, пишут в соцсетях челябинцы.

Известно, что в аварии есть погибшие и пострадавшие. На месте работают медики.

"Сегодня в 10 утра произошла авария на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера. Столкнулись автокран и маршрутный "ПАЗ". Один погибший как минимум и шестеро пострадавших. Информация уточняется", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ПАЗ, автобус, кран, авария, Барбюса(2019)|Фото:vk.com "Регион-74 Челябинск"

ПАЗ, автобус, кран, авария, Барбюса(2019)|Фото:vk.com "Регион-74 Челябинск"

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В Челябинске автокран снес маршрутный "пазик": есть погибшие

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Теги: Дзержинского, Вагнера, Челябинск, кран, автобус, пострадавшие, ДТП



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