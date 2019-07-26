17 Августа 2020
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Общество Тюменская область
москва пробка автомобиль (2013) | Фото: Накануне.ru

На въезде в Тюмень образовалась огромная пробка – искали пьяных водителей

Ранним утром на въезде в Тюмень образовалась пробка – инспекторы ДПС искали пьяных, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сплошную проверку сотрудники вели с 6.30 до 8.00, рассказала Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова. Выявлено 24 нарушения.

"Нетрезвых водителей в этот раз нет. Раньше во время аналогичных сплошных проверок на этом же участке они были. Сегодня один из водителей вёл себя нервно, его освидетельствовали, показатель опьянения – 0,11 мг/л. 14 водителей привлечены к ответственности за то, что ехали без страховых полисов, шесть – за тонировку машин, два – за ремни безопасности, один – за неправильную перевозку пассажира, который не был пристёгнут, водитель грузовика – за отсутствие полога на сыпучем грузе", - сказал Борисова.

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На въезде в Тюмень образовалась огромная пробка – искали пьяных водителей

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Теги: пробка, въезд в Тюмень, сплошная проверка, пьяные за рулём



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