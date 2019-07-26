Жителям Кемеровской области разрешат собирать в лесу кедровые шишки

Жителям Кемеровской области с 20 августа разрешат собирать в лесу кедровые шишки.

По мнению специалистов областного департамента лесного хозяйства, именно с этого дня кедровая шишка достигнет максимальной спелости, и ее сбор не причинит вреда кедровым насаждениям.

Штраф для тех, кто начнет собирать кедровый урожай ранее установленного срока, составит минимум 500 рублей с конфискацией незаконно собранного ореха, пишет Regnum.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство сельского хозяйства планирует осуществлять контроль за сбором, переработкой и оборотом дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.

При этом в ведомстве подчеркнули, что введения ограничительных и контрольных мер не планируют.

В прошлом году группа депутатов Госдумы подготовила проект закона, который должен создать механизмы, позволяющие россиянам наладить сбор и продажу грибов, бересты, хвои, березового сока, ягод и мха в коммерческих целях.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы дают россиянам новый способ заработка. В условиях падения доходов жители страны вскоре смогут выживать за счет продажи грибов и ягод - поправки вносятся в Лесной кодекс. Для личных нужд дикоросы (в отличие от ранее незаконного валежника) разрешено собирать уже сейчас, проект депутатов даст жителям право продавать собранное потребкооперативам и бизнесу.