На севере Индии объявился леопард-людоед – он утащил из дома 40-летнего мужчину и растерзал его

Леопард-людоед объявился на севере Индии – в штате Раджастхан, граничащем с Пакистаном.

По данным местного издания The Times of India, жертвой дикого животного стал 40-летний мужчина, которого гигантская кошка буквально похитила из его же дома в деревне Барапал. В полиции сообщили, что расправа была жестокой: зверь протащил мужчину около ста метров, схватив за шею, потом отгрыз ногу жертвы и съел ее.

Представитель полиции сообщил, что сейчас сформированы четыре отряда в этой и трех окрестных деревнях, которые будут охотиться на людоеда. В распоряжении охотников будут клетки, а также снаряды с транквилизаторами, которыми будут стрелять в животное, чтобы его усыпить.

Недовольные ситуацией жители населенных пунктов после зверского убийства даже вышли на митинг, требуя немедленных действий от властей. Чиновники пытались успокоить их, но люди охвачены страхом, некоторые утверждают, что логово леопарда расположено совсем близко от деревни.

Издание отмечает, что однажды ставший людоедом леопард с большой долей вероятности повторит нападение, тем более, что в деревне ему не оказали отпор. Жертвами таких людоедов обычно становятся старики, женщины и дети.