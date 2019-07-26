Трамп и Зеленский по телефону обсудили взаимоотношения с Россией
Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.
Трамп поздравил своего коллегу с победой партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Раду и отметил, что само голосование было свободным и соответствовало демократическим правилам подобных мероприятий.
Также президенты обсудили взаимоотношения с Россией. Зеленский выразил благодарность Трампу за сохранение санкций против РФ, пишет ПолитЭксперт.
Напомним, недавно Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры.