Самый большой долгострой в Прикамье достроят до 2021 года

Дома Первого пермского микрорайона будут достроены до конца 2021 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

Накануне представители министерства провели встречу с членами правления ЖСК "Первого пермского микрорайона" и представили дольщикам проект достройки. Общий объем затрат на достройку составляет около 850 млн руб. Из них 417 - средства дольщиков

Остальное должно быть компенсировано юридическими лицами – участниками строительства. При этом по предварительным подсчетам специалистов Минстроя порядка 200 дольщиков Первого пермского из 286 попадают под перечень категорий граждан, которым положена компенсация. Это около 70%. То есть достройка объекта для них будет субсидирована из бюджета Пермского края.

Прежде чем строительство начнется, на территории микрорайона пройдут противопаводковые мероприятия. Этим займется администрация Пермского муниципального района. В целом для достройки необходимо выполнить работы по демонтажу одного из домов и ряда конструкций на других объектах и их повторному возведению, усилению несущих конструкций, устройству кровли, перегородок, внутренних сетей, выполнить водопонижение, монтаж газовых котлов, строительство инженерных сетей и благоустройство. Общая площадь 12 домов составляет 35,5 тыс.кв.м.

До 5 августа председатели правления ЖСК должны будут представить план-график достройки Первого пермского всем дольщикам объекта, после чего проект будет направлен на государственную экспертизу.

Отметим, что Первый пермский микрорайон считался одним из самых больших проблемных объектов Пермского края.

Проблемы обманутых дольщиков в крае постоянно на повестке региональных властей. Как ранее сообщало Накануне.RU, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 г. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию.