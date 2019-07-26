17 Августа 2020
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В Хабаровском крае закрыли еще один палаточный лагерь, в котором, предположительно, избили ребенка

В Хабаровском крае закрыт еще один лагерь. Проверку провели после того, как один из воспитанников получил травмы. В краевом министерстве образования и науки не стали уточнять, какого рода травмы получил ребенок, но, по данным некоторых СМИ, мальчика избили.

ТАСС сообщает, что сборы под названием "Спецназ дети" организовала частная компания.

"Организация не получила от Роспотребнадзора разрешения на устройство палаточного лагеря, они функционировали как учебно-тренировочный сбор. Это разрешено, если смена не превышает семи дней. Началась смена 20 июля, 24 июля лагерь самостоятельно закрылся. Имел место инцидент с травмированием ребенка", - сказал представитель регионального министерства.

В СУ СК РФ по Хабаровскому краю и в региональной прокуратуре информацию пока не комментируют. В регионе сейчас ведутся проверки всех детских лагерей после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", где погибли и пострадали дети.

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В Хабаровском крае закрыли еще один палаточный лагерь, в котором, предположительно, избили ребенка

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Теги: хабаровский край, палаточный лагерь, проверка



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