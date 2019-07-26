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Политика В России
танкер Нейма (2019) | Фото:facebook.com/SecurSerUkraine|unian.net

Капитан захваченного Украиной танкера не намерен давать показания украинскому суду

Пассажирский самолет из Кишинева с российскими моряками на борту, которые 25 июля были задержаны на Украине, около 4 часов утра по мск приземлился в аэропорту "Домодедово".

Как сообщалось ранее, экипаж задержанного в украинском порту Измаила российского танкера NEYMA ("Нейма") освобожден. Однако судно остается в порту.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что десять моряков сейчас направляются в Молдавию на автобусе, откуда вылетят в Москву. С российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя как свидетели.

Не исключено, что на освобождение моряков повлияла и оперативная реакция МИД РФ. СБУ, напомним, изначально заявило, что танкер задержан "за блокирование украинских военных кораблей в Керченском проливе".

Капитан судна Илья Дробязко заявил "Интерфаксу", что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по "Керченскому делу". По его словам, команда танкера не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

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Капитан захваченного Украиной танкера не намерен давать показания украинскому суду

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Теги: моряки, танкер, украина



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