Елена Малышева сделала "прививку от слабоумия"

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева снова борется со слабоумием. Правда, на этот раз не с врожденным, а со старческим.

В Instagram звезда опубликовала видео, в котором ей ставят прививку. Прививку от слабоумия!

"Все взрослые члены нашей семьи 5 лет назад прошли вакцинацию от коклюша, дифтерии, столбняка. А год назад от кори и пневмонии. А сегодня в Нью Йорке я зашла в аптеку и увидела новую вакцину от герпеса Зостера. Это тяжелейшее заболевание, которое проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями. Предполагают, что этот вирус одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены!!!" – пишет счастливая Малышева.

Позже Елена пояснила, что сделала прививку не потому что "увидела в витрине модную вакцину", а по рекомендации своего иммунолога.

"Вот что он мне сказал по пунктам. (1) Вакцина от ветрянки снижает проявления опоясывающего герпеса (он же Герпес Зостер). Эта вакцина у нас в России есть. И ее стоит сделать взрослым людям. Если вы перенесли ветрянку в детстве, То стойкого иммунитета это не даёт и сделать эту вакцину взрослым все равно стоит. (2) Если у вас сейчас герпес Зостер, то его надо лечить. После этого стоит сделать вакцину. Так как герпес Зостер склонен рецидивировать. (3) Есть две вакцины впрямую против герпеса Зостера: Zostavax и Shingrix. Они зарегистрированы в Казахстане и на Украине, но в России они пока не зарегистрированы. Первая Вакцина живая, вторая рекомбинантная, то есть состоит из белков вируса. Надеюсь, что в ближайшее время эти вакцины у нас зарегистрируют", - поясняет Малышева.