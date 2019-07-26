Сладости могут подорожать на 5-7% из-за повышения НДС на пальмовое масло
Кондитерские изделия могут подорожать на 5-7% после повышения НДС на пальмовое масло с 10% до 20%. Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Поправки в Налоговый кодекс, принятые Госдумой, вступят в силу с 1 октября.
Пальмовое масло используется в производстве маргаринов и кондитерских жиров, отмечают "Известия". По словам экспертов, замену пальмовому маслу для ингредиентов кондитерской промышленности найти практически невозможно.
Как сообщало Накануне.RU, дополнительные доходы от повышения ставки могут получить представители молочной отрасли, с таким предложением к Правительству вышли депутаты.