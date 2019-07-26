Сладости могут подорожать на 5-7% из-за повышения НДС на пальмовое масло

Кондитерские изделия могут подорожать на 5-7% после повышения НДС на пальмовое масло с 10% до 20%. Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

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Поправки в Налоговый кодекс, принятые Госдумой, вступят в силу с 1 октября.

Пальмовое масло используется в производстве маргаринов и кондитерских жиров, отмечают "Известия". По словам экспертов, замену пальмовому маслу для ингредиентов кондитерской промышленности найти практически невозможно.

Как сообщало Накануне.RU, дополнительные доходы от повышения ставки могут получить представители молочной отрасли, с таким предложением к Правительству вышли депутаты.