17 Августа 2020
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Общество В России
дождь зонтик горожане праздник толпа россияне горожане (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

Опрос: россияне не хотят нести ответственность за действия властей

60% жителей России считают, что люди не несут моральной ответственности за действия своего правительства.

Таковы результаты опроса "Левада-центра". За 11 лет доля таких ответов выросла на 10 п. п. - 54% опрошенных не готовы отвечать и за происходящее в стране, а 57% – за политику страны в прошлом.

Однако 96% респондентов говорят, что "безусловно" или "в какой-то мере" несут ответственность за благополучие своей семьи и будущее детей, а 81% – за действия своих родственников.

Как сообщил директор "Левада-центра" Лев Гудков, россияне считают, что поступки властей не отвечают их интересам и грозят тяжелыми последствиями для маленького человека. Люди не хотят отвечать за войну в Сирии, отношения с Украиной, с Западом и т. д.. Это важная характеристика режима, она означает фрагментацию общества, распад социальных связей и замыкание только на семье и близких, подчеркивает социолог. "Для власти же это означает размывание ее поддержки, происходит скрытое нарастание внутреннего напряжения между государством и обществом", сообщают "Ведомости".

Тем временем, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в спонтанном рейтинге доверия российским политикам (при котором респонденты сами называют людей, которым доверяют), рейтинг президента РФ Владимира Путина снизился с 31 до 30,4%

Как показало исследование, проведенное с 24 по 30 июня, уровень одобрения президента снизился с 64,8 до 63,7%. При этом на прямой вопрос о доверии президенту положительно ответили 71,6% опрошенных. 25% респондентов заявили о недоверии.

Напомним, социологический ВЦИОМ поправил резко пошатнувшийся рейтинг президента Владимир Путина. 25 мая Центр изучения общественного мнения опубликовал тревожную аналитику о снижении лояльности граждан к своему лидеру до рекордных 31,7%. Но уже спустя неделю, социологи пересмотрели методику подсчета и исправились - теперь президенту доверяют 72% россиян.

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Опрос: россияне не хотят нести ответственность за действия властей

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Теги: власть, общество, Россия



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