Уровень безработицы в Югре в два раза ниже среднероссийского

Задолженность по заработной плате в Югре в 2018 году снизилась почти в два раза по сравнению с 2017 годом.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа.

Говоря о ситуации на рынке труда и мерах по ликвидации задолженности по выплате зарплаты, заместитель директора окружного департамента труда и занятости населения Алексей Мокринский сообщил, что с конца июня численность безработных в регионе сократилась на 251 человека. В настоящий момент работы нет у 3 тыс. 921 человека.

Наибольшее снижение числа безработных зафиксировано в Сургуте, Нягани, Югорске, Березовском, Советском, Сургутском, Кондинском и Октябрьском районах.

Сегодня уровень регистрируемой безработицы в Югре – 0,43%. Он остается одним из самых низких среди регионов Уральского федерального округа и более чем в два раза ниже среднероссийского.

В настоящее время наибольшее количество вакансий предлагается для временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных в рамках организации временной занятости подростков, оплачиваемых общественных работ.

Как сообщалось ранее, в 2020 г. пособие по безработице в России повышено не будет. Это следует из подготовленного в Минтруда проекта. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проектом предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 г. минимальной –1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) – 8 тыс. руб., для лиц предпенсионного возраста — 11280 руб.

При этом, Минтруд ждет роста среднемесячной численности зарегистрированных безработных предпенсионного возраста в 1,6 раза: среднемесячная численность предпенсионеров в 2020 г. составит 150,2 тыс. человек против 92 тыс. человек в январе-июне 2019 г.

Напомним, с 1 января впервые за 10 лет повысились размеры пособия по безработице. Минимальный и максимальный размер вырос с 850 руб. до 1,5 тыс. руб. и с 4,9 тыс. до 8 тыс. руб.