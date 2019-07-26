17 Августа 2020
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Экономика В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

В России стали чаще выдавать кредиты наличными

Россияне по итогам первого полугодия взяли кредитов наличными без залога на четверть больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Такие данные содержатся в исследовании Объединенного кредитного бюро. Сегодня сегмент кредитов наличными растет вдвое быстрее рынка. Общая сумма займов достигла 2,2 трлн руб. против 1,8 трлн годом ранее. Сегодня в среднем россияне берут в долг 269 тыс. руб., тогда как в прошлом году эта цифра равняла 249 тыс. руб.

Как правило, кредит наличными жители страны берут для покупки бытовых товаров, на поездки, на приобретение автомобиля или ремонт, сообщают "Известия".

Отметим, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин предрёк "взрыв" в российской экономике из-за роста закредитованности граждан. Он сослался на данные Центробанка, заявив, что в четвёртом квартале 2018 г. треть кредитов была выдана людям, у которых платежи превышали 60% совокупного месячного дохода.

Эксперты неоднократно указывали на то, что Орешкин защищает в первую очередь капитал, и новые решения опять могут быть приняты в пользу капитала, а закредитованные граждане так и останутся в кабале, удавка которой будет всё больше затягиваться на шее. А ведь проблема суперзакредитованности – в низких зарплатах и невозможности многих граждан решать текущие проблемы своими силами. И здесь требуются как меры избавления от бремени долга, так и меры, повышающие доходы граждан.

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В России стали чаще выдавать кредиты наличными

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Теги: кредит, банки, займ



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