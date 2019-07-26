В России подорожал бензин

Потребительские цены на бензин в России в июне в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.

Как сообщает Росстат, при этом производители бензина в июне подняли цены на 8,6%. С начала года розничные цены на топливо выросли на 1,4%, тогда как цены производителей упали на 4,9%. Потребительские цены на бензин в июне в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза.

В июне увеличение цен на бензин на 0,8% и более зарегистрировано в 30 регионах. Больше всего топливо подорожало в Татарстане - на 2,5%, Тыве и Новосибирской области - на 1,7% и 1,6% соответственно.

Как сообщалось ранее, потребительские цены на автомобильный бензин в первом полугодии 2019 г. увеличились на 6,7% в годовом выражении. Сведения опубликовал Росстат.

Как сообщало Накануне.RU, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказанием компаниям в случае повышения цен на бензин в отсутствие соглашений. Как отметил глава кабмина, экономические механизмы регуляции цен на топливо хороши сами по себе.Он напомнил, что с 1 июля прекратило свое действие соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными компаниями. По словам главы кабмина, данное соглашение было временной мерой, и в идеале должны работать экономические механизмы.

Ранее "эсеры" предложили отменить снижение ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты.