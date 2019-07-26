Определена комиссия за оплату товаров по QR-коду

Центробанк установит в Системе быстрых платежей комиссию за оплату товаров и услуг по QR-коду в супермаркетах, магазинах одежды и бытовой техники в размере 0,4%.

Как отмечает регулятор, данный тариф существенно ниже действующих комиссий за эквайринг.

В Банке России подчеркивают, что внедрение Системы быстрых платежей позволит торговым предприятиям снизить издержки при обеспечении безналичных платежей в несколько раз. Так, эквайринговые комиссии в зависимости от категории продукта или торгового сегмента составляют в среднем от 0,5 до 2%, а в СБП предлагается установить диапазон от 0,2 до 0,7%, сообщает ТАСС.

Тем временем, крупные ритейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП).

Система заработала в России с 28 февраля. К подключению готовились 12 банков, но только четыре организации подтвердили запуск системы: Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, ВТБ. Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

Однако бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. Об этом говорится в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.