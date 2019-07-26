Евро упал до минимума за год

25 июля курс евро впервые более чем за год упал ниже 70 руб.

Стоимость валюты на торгах доходила до 69,98 руб. Последний раз евро стоил дешевле 70 руб. в мае 2018 года. Доллар накануне стоил 62,98 руб.

Европейский центральный банк по итогам заседания в четверг не стал менять процентные ставки, но предупредил, что может снизить их в дальнейшем: базовая ставка кредитов осталась нулевой, депозитов – минус 0,4%, маржинальных кредитов – 0,25%, сообщают "Ведомости".

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал наихудший день для рубля. Это 26 июля. Как сообщил сотрудник "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский, рубль на следующей неделе может укрепиться до 61,9 руб. за $1. Этому, в частности, поспособствует публикация предварительных данных по ВВП США за II квартал.

Однако, как считает аналитик, по итогам заседания по монетарной политике Центробанка России, инвесторов "может постичь разочарование". После этого заседания Банк РФ может начать закупку валюты для Минфина, тогда курс рубля начнет падать.