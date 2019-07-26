Эксперты: ключевая ставка ЦБ РФ к концу года может опуститься ниже 7%

Сегодня совет директоров Центробанка России рассмотрит вопрос об изменении ключевой ставки.

Эксперты единодушно ждут снижения на 25 б.п. К концу года ставка может упасть до 7% и даже ниже. Как сообщила младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина, ключевая ставка в текущем году вряд ли опустится ниже 7%. "По ипотеке мы ожидаем, что значение средневзвешенной ставки по рынку вплотную приблизится к психологической отметке 10%. Однако отдельные игроки уже сейчас предлагают ставку ниже 10% по базовым программам", - отметила она.

Директор департамента аналитики и контента Banki.ru Сабина Хасанова считает, что ключевая ставка в этом году будет снижена еще как минимум один раз, с шагом 25 б.п., до 7,25% (максимум - до 7%). При этом эксперт считает, что средневзвешенная ставка по ипотеке к концу года не поднимется выше 10,5% и не опустится ниже 10%.

Начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев и вовсе считает, что к концу года ключевая ставка может упасть до 6,5-6,75% с выходом на 6-6,25% к марту-маю, сообщает "Финам".

Ранее агентство Bloomberg представило консенсус-прогноз, согласно которому совет директоров Банка России на заседании 26 июля снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, после чего она опустится до 7,25 процента.

По словам аналитиков, этому будет способствовать экономическая активность, которая все еще остается слабой, быстрые темпы замедления инфляции и замедлившийся рост розничного кредитования.

При этом ни один из опрошенных экспертов не прогнозирует снижения ставки на 50 б.п. Как подчеркивает Bloomberg, российский Центробанк не станет слишком резко смягчать политику из-за неопределенности, связанной с грядущим урожаем и ценами на бензин.

Как сообщалось ранее, заседание Банка России, которое состоится 26 июля, не окажет влияния на рубль, так как наиболее ожидаемое снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта уже заложено в текущих котировках национальной валюты и не скажется на аппетите инвесторов к рублевым активам.

Как сообщил представитель компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, вероятность выхода на таргетируемую ЦБ инфляцию 4% к концу текущего года достаточно высока, а потому регулятор будет снижать ключевую ставку по 0,25 процентных пункта на каждом заседании.