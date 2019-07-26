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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Задержан убийца женщины на детской площадке в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины в подмосковном Раменском.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по области, подозреваемый - мужчина 1981 года рождения, его доставили в следственные органы.

Напомним, в Раменском неизвестный мужчина зарезал девушку прямо на детской площадке.

Трагедия произошла на глазах детей и их родителей 25 июля. Злоумышленник подошел к скамейке, на которой сидела жертва. После недолгого разговора убийца начал вонзать в тело девушке лезвие ножа, сыпался удар за ударом. Уже потом на ее теле насчитали не менее 20 ножевых ранений.

Девушка от полученных травм умерла на месте.

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Задержан убийца женщины на детской площадке в Подмосковье

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Теги: убийство, Подмосковье



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Развитие сюжета:

Ранее 01.11.2019 13:35 Мск Подозреваемый в убийстве девушки на детской площадке в Раменском найден мертвым в СИЗО
Ранее 26.07.2019 09:58 Мск Появилось видео задержания подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Подмосковье

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Ранее 25.07.2019 20:45 Мск В Подмосковье мужчина жестоко расправился с девушкой прямо на детской площадке

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