Задержан убийца женщины на детской площадке в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины в подмосковном Раменском.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по области, подозреваемый - мужчина 1981 года рождения, его доставили в следственные органы.

Напомним, в Раменском неизвестный мужчина зарезал девушку прямо на детской площадке.

Трагедия произошла на глазах детей и их родителей 25 июля. Злоумышленник подошел к скамейке, на которой сидела жертва. После недолгого разговора убийца начал вонзать в тело девушке лезвие ножа, сыпался удар за ударом. Уже потом на ее теле насчитали не менее 20 ножевых ранений.

Девушка от полученных травм умерла на месте.