Киев объяснил освобождение российских моряков с захваченного танкера

Служба безопасности Украины отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который ранее был задержан в порту Измаила Одесской области, так как моряки из России не нарушали международные нормы морского права и законы Украины.

Это следует из сообщения СБУ на странице в Facebook. Отмечается, что во время проведения следственных действий не обнаружено нарушений со стороны экипажа, поэтому оснований для его задержания не было. В ведомстве отметили, что права и свободы моряков не нарушались.

Как сообщалось ранее, экипаж задержанного в украинском порту Измаила российского танкера NEYMA ("Нейма") освобожден. Однако судно остается в порту.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что десять моряков сейчас направляются в Молдавию на автобусе, откуда вылетят в Москву. С российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя как свидетели.

Интересно, какую роль в этом сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Судя по тому, что моряков быстро отпустили, это могло быть провокацией, направленной против него. Не исключено, что на освобождение моряков повлияла и оперативная реакция МИД РФ.