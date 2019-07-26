Киев объяснил освобождение российских моряков с захваченного танкера

17 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
танкер Нейма (2019) | Фото:facebook.com/SecurSerUkraine|unian.net

Киев объяснил освобождение российских моряков с захваченного танкера

Служба безопасности Украины отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который ранее был задержан в порту Измаила Одесской области, так как моряки из России не нарушали международные нормы морского права и законы Украины.

Это следует из сообщения СБУ на странице в Facebook. Отмечается, что во время проведения следственных действий не обнаружено нарушений со стороны экипажа, поэтому оснований для его задержания не было. В ведомстве отметили, что права и свободы моряков не нарушались.

Как сообщалось ранее, экипаж задержанного в украинском порту Измаила российского танкера NEYMA ("Нейма") освобожден. Однако судно остается в порту.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что десять моряков сейчас направляются в Молдавию на автобусе, откуда вылетят в Москву. С российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя как свидетели.

Интересно, какую роль в этом сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Судя по тому, что моряков быстро отпустили, это могло быть провокацией, направленной против него. Не исключено, что на освобождение моряков повлияла и оперативная реакция МИД РФ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Киев объяснил освобождение российских моряков с захваченного танкера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: моряки, судно, задержание, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.07.2019 00:09 Мск В МИД РФ прокомментировали арест Украиной танкера Nika Spirit
Ранее 30.07.2019 16:24 Мск Украина арестовала российский танкер "за блокирование Керченского пролива"
Ранее 26.07.2019 07:49 Мск Капитан захваченного Украиной танкера не намерен давать показания украинскому суду

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.07.2019 18:38 Мск Российских моряков с задержанного на Украине танкера отпустили. Судно - нет. Подробности задержания
Ранее 25.07.2019 15:24 Мск Москва пообещала ответ, если СБУ взяла российских моряков в заложники
Ранее 25.07.2019 14:29 Мск Украина задержала российский нефтеналивной танкер – "за блокирование Керченского пролива"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети