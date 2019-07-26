В ближайшее время предъявят обвинения троим арестованным по делу о пожаре в хабаровском лагере

Следствие намерено предъявить обвинение троим арестованным по делу о пожаре в палаточном лагере туристического комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в июле текущего года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых арестованный сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не обязал руководство лагеря исправить допущенные нарушения.

Кроме того, арестованные директор палаточного лагеря Максим Кузнецов и владелец компании "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха. В ближайшее время всем им будет предъявлено обвинение.

Как сообщалось ранее, политолог и историк Николай Платошкин, который избирается на довыборах в Госдуму от Хабаровского края, заявил, что разрешение на работу детского оздоровительного лагеря "Холдоми", где из-за пожара погибли четыре ребенка, выдали сразу в нескольких ведомствах.

Среди них, предположительно (Платошкин уверяет, что это именно так), министерство образования и науки Хабаровского края, управление Роспотребнадзора, а также и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Александр Федосов, начальник регионального управления МЧС Олег Волынкин и даже глава территориального органа Росстата Сергей Позолотин. Об этом Платошкин написал на своей страничке в соцсетях.