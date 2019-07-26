Плюющая на законы Соболь берет пример со своего начальника Навального, убежден Стариков

Независимый экс-кандидат в МГД Любовь Соболь никак не перестанет наступать на одни и те же грабли. Сегодня у Любови были назначены два мероприятия: явка в Следственный комитет для дачи показаний и слушание апелляции во МГИКе. Так называемый юрист ФБК, по всей видимости, не умеет правильно расставлять приоритеты. Соболь проигнорировала повестку в СК, и теперь ей грозит привлечение к ответственности по 111 статье УПК РФ. Общественный и политический деятель Николай Стариков считает, что на правонарушения Соболь толкает вера в свою «исключительность».

Известно, что Следком вызвал Соболь на допрос в качестве участника по возбужденному уголовному делу по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Стариков подчеркнул, что «вера в собственную исключительность» присуща всей либеральной тусовке. Причем, он отметил, что для этого у них есть наглядный пример – «идейный лидер и духовный наставник» блогер Алексей Навальный, имеющий в своем активе два условных приговора.

Стоит отметить, что неявка Соболь на допрос – не единственное нарушение Соболь. Можно вспомнить, ряд скандалов, когда правоохранительные органы в ходе подписного этапа обнаруживали «художественные школы», где молодые люди «рисовали» подписи в поддержку активистки.

Также среди поданных подписных бланков эксперты МГИКа обнаружили еще одно нарушение. Использование данных умерших людей.

Ну, и завершающий штрих – прямой подкуп избирателей. Один из агитаторов «штаба» Соболь предлагал избирателям по 500 рублей за правильно поставленный «автограф». За это, к слову, можно получить срок до 6 лет, согласно ст. 142 УК РФ.