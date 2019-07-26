17 Августа 2020
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мотопробег, роснефть, русское географическое общество (2019) | Фото:ФедералПресс,Александр Калинин, АО НК Роснефть, МЧС, Павел Кобяк

Мотопробег "Сел и поехал" преодолел 13 тысяч км

Участники автопробега "Сел и поехал", который стартовал в Санкт-Петербурге, преодолели 13 тысяч километров, побывали в 20 городов и достигли конечной точки маршрута – Южно-Сахалинска. В рамках мотопробега шли съемки для будущего фильма о работниках МЧС. Авторы планируют приурочить выход фильма к 30-летию МЧС, которое будет отмечаться в следующем году.

Накануне.RU уже рассказывало, что пробег стартовал из Санкт-Петербурга 2 июля, В северной столице тогда прошла пресс-конференция и торжественные проводы. Организатор пробега – член Русского географического общества, путешественник Павел Кобяк тогда подчеркивал, что в мотопробеге участвуют представители различных мотоклубов Cанкт-Петербурга, а в рамках пробега будет сниматься материал для документального фильма «Герои нашего времени».

мотопробег "сел и поехал"(2019)|Фото: мчс

«Я надеюсь, что в следующем году фильм покажут во всех российских школах, чтобы все школьники знали, насколько интересная эта профессия – спасатель, насколько там много интересной техники: и мотоциклы, и квадроциклы, и вертолеты», – говорил Кобяк.

Отметим, что экспедиция прошла при поддержке нефтяной компании "Росфнефть", которая обеспечила заправку мотоциклов топливом. Протяженный маршрут пробега делал необходимой возможность заправки в любой точке страны. А "Роснефть" как раз обладает самой разветвленной в стране сети АЗС. Качественное топливо, масла и комфортабельные автозаправочные комплексы стали существенным подспорьем в пути.

Первую большую остановку участники мотопробега сделали в Москве. Затем прошли европейскую часть России и Поволжье. Отметим, что к пробегу в различных точках маршрута присоединялись попутчики: например, в Новгородской области – губернатор региона Андрей Никитин. В Новгороде участники пробега возложили цветы к Мемориалу славы.

мотопробег, роснефть, русское географическое общество(2019)|Фото:федералПресс

Были и другие значимые и приятные события, например, в Благовещенск прибыли как раз в день рождения Павла Кобяка. К 18 июля путешественникам прошли расстояние в 8000 км. А впереди был Хабаровск.

мотопробег, роснефть, русское географическое общество(2019)|Фото:ФедералПресс / Александр Калинин, АО НК Роснефть, МЧС, Павел Кобяк

Хабаровск стал 17 городом на маршруте. Он встретил участников мотопробега дождем. Вообще, назвать экспедицию простой конечно, нельзя. Кобяк рассказывает, что путешествие проходит в состоянии почти постоянного цейтнота и спешки: «Конечно, поездка не простая, приходится ехать, приходится снимать, времени на отдых почти нет. Нервничать заставляют разные технические казусы – то машина выйдет из строя, то мотоцикл сломается, но проблемы мы решаем по мере их поступления».

Но участники мотопробега всегда могут рассчитывать на байкерское братство. Кобяк вообще считает, что такого дружного байкерства как в России нет ни в одной другой стране мира.

22 июля мотоколонна прибыла в конечный пункт маршрута – Южно-Сахалинск. Отметим, что экспедиция побывали в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге,Тюмени, Омске, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Благовещенске, Хабаровске.

Все участники экспедиции весьма высоко оценивают уровень обслуживания на АЗС топливного партнера пробега – компании «Роснефть». «Нас поддержала «Роснефть», и мы очень благодарны за доверие. Шикарный сервис, отличный бензин, приятные люди на кассах – действительно все очень здорово! Благодаря этому нам было комфортнее путешествовать», – подчеркнул Павел Кобяк.

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Мотопробег "Сел и поехал" преодолел 13 тысяч км

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Теги: мотопробег, роснефть, русское географическое общество



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