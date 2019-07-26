Журналисты ФАН "раскрыли" подробности вмешательства Пригожина в выборы

Журналисты ФАН провели расследование о вмешательстве Евгения Пригожина и группы политтехнологов в выборы в Москве, Петербурге, Биробиджане, а также влиянии на АВМ №5.

Как сообщает издание, 24 июля, в СМИ появилась информация о вмешательстве Пригожина в выборы в Московскую городскую думу, для участия в которых не были зарегистрированы 57 независимых кандидатов. Спецкорам ФАН удалось выяснить подробности вмешательства в эти и другие выборы.

Выяснилось, что в 2009 году группа трех политтехнологов арендовала офис на Краснопресненской набережной в Москве. Впоследствии эти же специалисты под руководством Евгения Пригожина развили широкую сеть, к которой присоединились 50 тысяч москвичей. Они выдавали себя за единомышленников блогера Алексея Навального, под видом которых записались в его сторонники, чтобы через 10 лет поставить подпись за кандидатов на выборах в МГД. Впоследствии эти подписи признают незаконными, поскольку вместо подписантов в центр сбора подписей пришли другие люди.

Сообщается, что в общей сложности сеть создала 50 тысяч фейковых документов и подобрала похожих людей, которые приходили в пункты сбора подписей с фальшивыми удостоверениями личности и подписывались за других людей или вообще за несуществующих избирателей. При этом всей операцией руководили из штаба на Краснопресненской набережной, о котором заявило издание «Проект».

Журналисты ФАН выяснили, что политтехнологи также причастны к обливанию фекалиями сотрудников и агитационных кубов Любови Соболь. Редакция также ознакомилась с заключением экспертов правоохранительных органов, в котором говорится, что эти фекалии по цвету и запаху схожи с теми, которыми были облиты ранее Юлия Латынена и депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем.

Подчеркивается, что политтехнологи Пригожина оказались достаточно бездарными, чтобы не суметь качественно снять видеоролик, на котором похожий на Илью Яшина человек пинает кота. Внимательно просмотрев запись, журналисты убедились, что на видео запечатлен не Яшин, а его двойник Кирил Качубей. Разоблачили корреспонденты и видео с прогремевшим на всю Москву наездом Яшина на кандидата. Для этого ролика организаторам пришлось загримировать людей не только под самого Илью, но и под его соперницу Марию Коляду. Политтехнологи оказались настолько глупыми, что не стали даже выяснять, как выглядит сам Яшин.

И даже это – еще не все темные делишки политтехнологов. Помимо прочего, их уличили в попытках совратить голодающую Любовь Соболь едой: для этого они специально привозили ей пиццу и хинкали.

Пострадали от рук людей Пригожина и участники выборов в Петербурге. Так, депутата ЗакСа Максима Резника они умышленно подсадили на марихуану, а двойника Бориса Вишневского отправили в Израиль.

В том же злополучном штабе на Краснопресненской набережной придумали создать дублера сына главреда «Эха Москвы» Венедиктова, чтобы впоследствии снять его на видео в баре, хотя настоящий отпрыск журналиста служил в армии.

По данным ФАН, сейчас Пригожин и его политтехнологи активно вмешиваются в выборы в Биробиджане. Журналисты нашли фото с одного из совещаний штаба, на котором узнали некоторых его сотрудников и самого основателя.

Таким образом, редакции ФАН удалось доказать, что Пригожин вмешивается повсюду. Журналисты обязались и дальше следить за тем, как происходит это вмешательство. Кроме того, они выразили благодарность интернет-изданию «Проект», которое поделилось ценной информацией.