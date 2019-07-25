На Украине напали на кортеж Порошенко

На Украине напали на кортеж бывшего президента страны Петра Порошенко, об этом сообщают "Вести.ru".

Это произошло в тот момент, когда он выходил из здания Государственного бюро расследований. Многим пользователем соцсетей показалось, что нападение было спланировано кем-то заранее.

Из-за того, что отъезд кортежа Порошенко от здания снимали очень много камер с разных сторон - журналисты и местные зеваки - возник ряд вопросов к "режиссуре" этого действа. На кадрах видно, как телохранитель Порошенко делают рукой непонятный жест, после которого и началась атака.

Неизвестный мужчина запрыгнул на капот машины, в которой ехал экс-президент. Охранник подбежал к нему и сбил его с ног, после чего почему-то начал отталкивать от него людей. После нескольких секунд "нападения" все действующие лица скрылись из виду.