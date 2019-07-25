В Австрии ищут 65-летнего россиянина по подозрению в шпионаже

В Австрии спецслужбы разыскивают 65-летнего гражданина России Игоря З., которого они подозревают в шпионаже.

По данным австрийских силовиков, россиянин имеет отношение к ГРУ и завербовал 70-летнего бывшего австрийского полковника.

"Офицер-куратор ГРУ подозревается в том, что склонил отставного полковника австрийских вооруженных сил к содействию секретной разведывательной службе в ущерб Австрии, разглашению государственных тайн и умышленной выдаче военных тайн", - пишет РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Австрии.

Российское посольство пока никак не комментирует этот инцидент.