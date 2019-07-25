В Подмосковье мужчина жестоко расправился с девушкой прямо на детской площадке

В подмосковном Раменском неизвестный мужчина зарезал девушку прямо на детской площадке.

Трагедия произошла на глазах детей и их родителей 25 июля, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области.

Злоумышленник подошел к скамейке, на которой сидела жертва. После недолгого разговора убийца начал вонзать в тело девушке лезвие ножа, сыпался удар за ударом. Уже потом на ее теле насчитали не менее 20 ножевых ранений.

Девушка от полученных травм умерла на месте. Убийцу сейчас ищут.

Как пишет Mash, в убийстве подозревается бывший сожитель девушки.