17 Августа 2020
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Происшествия Московская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Подмосковье мужчина жестоко расправился с девушкой прямо на детской площадке

В подмосковном Раменском неизвестный мужчина зарезал девушку прямо на детской площадке.

Трагедия произошла на глазах детей и их родителей 25 июля, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области.

Злоумышленник подошел к скамейке, на которой сидела жертва. После недолгого разговора убийца начал вонзать в тело девушке лезвие ножа, сыпался удар за ударом. Уже потом на ее теле насчитали не менее 20 ножевых ранений.

Девушка от полученных травм умерла на месте. Убийцу сейчас ищут.

Как пишет Mash, в убийстве подозревается бывший сожитель девушки.

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В Подмосковье мужчина жестоко расправился с девушкой прямо на детской площадке

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Теги: Раменское, убийство, девушка



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Развитие сюжета:

Ранее 01.11.2019 13:35 Мск Подозреваемый в убийстве девушки на детской площадке в Раменском найден мертвым в СИЗО
Ранее 26.07.2019 09:58 Мск Появилось видео задержания подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Подмосковье
Ранее 26.07.2019 01:01 Мск Задержан убийца женщины на детской площадке в Подмосковье

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