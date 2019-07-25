"Нельзя добывать там, где это опасно". В Кургане потребовали создать рабочую комиссию по вопросам добычи урана

В Кургане 25 июля прошел митинг местных коммунистов, которые в очередной раз выступили против добычи урана в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

На площадке в ЦПКиО собралось около 70 человек. Люди выразили свое возмущение действиями властей Курганской области, которые покровительствуют разработке Добровольного месторождения. Однако добыча урана не стала центральной темой митинга, говорящие со сцены спикеры выступали еще и против так называемой "мусорной реформы". По мнению коммунистов, большинство мужчин, которые живут и работают в Зауралье, не доживут до пенсии, а поэтому потребовали вернуть прежние сроки выхода на заслуженный отдых.

Стоит отметить, что подобные курганскому митинги прошли в этот день не только в Зауралье, но и в Саратовской, Кировской областях, а также в Удмуртии.

Первым выступил первый секретарь курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов. Он отметил, что "в России сейчас идет вторая Отечественная война".

"И нам говорят, что мы живем хорошо. А что у нас творится с образованием? Я не буду рассказывать сколько закрылось школ, сколько открылось - вы все сами прекрасно знаете. Небезызвестный Анатолий Чубайс совсем недавно на форуме в Екатеринбурге заявил, что бесплатно надо учить только три класса, все остальное - за деньги. Это я не придумал, это сказал Чубайс, который поставил на колени всю страну. Тогда отобрали у нас все, что нам принадлежало. И вы после этого будете говорить, что уверены в будущем своих детей и своих внуков?", - отметил со сцены Зырянов.

Он также напомнил собравшимся про доходы некоторых российских олигархов.

"За первое полугодие текущего года три олигарха - не буду называть их фамилии, чтобы не подали в суд, как подавал в свое время Дерипаска на Геннадия Андреевича Зюганова, - увеличили свое благосостояние на 840 млрд руб. Но пятилетняя программа развития российской науки стоит на 200 млрд меньше, а они за полгода получили 840. Это справедливо? И после этого нам говорят, что мы живем хорошо и будем жить еще лучше?", - сказал Зырянов.

По мнению еще одного выступающего, кандидата в губернаторы Курганской области от КПРФ Якова Сидорова, в регионе начиная со времен перестройки существенно сократилось население.

"Наша область была образована в 1943 году. И до перестройки в 90-х годах численность жителей Зауралья увеличилась практически на треть. Максимальный показатель у нас был - почти что 1 млн 200 тыс. человек. Что произошло после 1990 года? Да, мы сейчас кое как наскребаем 800 тыс. человек, а где оставшиеся четыреста? Они уехали. Представляете какая разница? Социалистическое развитие области и вот этого капитализма. Мы действительно начинаем уезжать и умирать", - сказал Сидоров.

Затем он напомнил про то, чем Курганская область гордилась в период существования Советского Союза.

"Все помнят советское время, когда спросишь у любого гражданина СССР - что тебе известно о Курганской области? Военный скажет про БМП (боевая машина пехоты, выпускаемая на "Курганмашзаводе" - прим.), аграрии скажут про Мальцева, медики скажут про Илизарова. Если вы сейчас спросите у любого россиянина, а чем знаменательна Курганская область? Ни один из этих показателей на сегодняшний день уже не прозвучит, нет этого, зато мы отличились в другом - мы интенсивно развиваем добычу урана", - заметил Сидоров.

"Уран добывали и в советское время и не нужно передергивать, что коммунисты против добычи урана. Мы говорим о том, что нельзя добывать уран там, где это опасно", - пояснил коммунист позицию партии.

"Нельзя добывать уран в пойме реки Тобол, поскольку это действительно серьезнейшие риски. У нас с вами одна единственная река, вода которой пригодна для употребления. Теча, Миасс и тому подобные реки - они просто опасны. Сегодня добыча урана в Звериноголовском районе ставит под угрозу ту артерию, которая питает практически всю Курганскую область", - добавил Сидоров.

В конце митинга присутствующие приняли проект резолюции, в котором высказали несколько требований. Одно из них - это создание общественной комиссии по вопросам добычи урана в Курганской области на Добровольном и Хохловском месторождениях, а также привлечь для этого независимых экспертов. Еще одно требование - отправить в отставку правительство Дмитрия Медведева, которое, по мнению коммунистов, принимает решения, несущие прямую угрозу здоровью и жизни граждан, и не способное обеспечить устойчивое развитие экономики страны в интересах благополучия большинства ее населения.

Жительница Кургана Светлана Ступина, пришедшая на митинг, отметила, что мнение людей в вопросе добычи урана нужно учитывать в первую очередь.

"То предприятие, которое занимается добычей урана, возит по всей области своих работников, которые, естественно, говорят, что никакой угрозы для жителей нет и все хорошо. Но это ведь каждому ясно - откажутся ездить, их уволят, снизят зарплату, начнутся конфликты с начальством и прочие беды. Нужно привлечь экспертов из Москвы, которые приедут и сделают заключения о том, что либо добыча урана в Звериноголовском районе - это большая угроза для всего живого, либо они скажут, что все нормально и с этим можно жить", - рассказала Накануне.RU Светлана.

Еще один участник митинга, курганец Виктор Ремезов, отметил, что местные власти просто не видят проблемы, либо им кто-то намеренно закрывает глаза.

"Почему-то в последнее время наши чиновники считают, что мы тут все дураки. Что мы не умеем читать, писать, пользоваться интернетом и добывать информацию из альтернативных источников, а не со страниц провластных зажравшихся СМИ. Наш врио губернатора вон и вовсе отстранился от решения этой проблемы. Почему он никак не комментирует добычу урана, не понимает, что это ставит под угрозу все живое? У него одни выборы сейчас на уме, ему нужно победить. Никто не спорит, вроде он старается и обновляется потихоньку Курган, но в таком случае ты прими во внимание все проблемы области и иди на диалог с общественниками, с оппозицией. А то он закрылся от антиуранщиков и слышать про это ничего не хочет", - сказал Виктор.

Ситуация вокруг добычи урана в Курганской области на протяжении последних нескольких лет остается скандальной – некоторые утверждают, что такие работы приведут Зауралье к экологической катастрофе, которая выразится в радиационном заражении территорий через воду в реке Тобол. Якобы угрозу представляет разработка Добровольного месторождения в Звериноголовском районе – пока там не идет никакой добычи, процесс находится лишь в стадии "прощупывания почвы". Однако активисты движения "Курган-Антиуран" подают иски в суды и пытаются остановить разработку.