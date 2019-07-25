16 Августа 2020
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Политика В России В бывшем СССР Украина
танкер Нейма (2019) | Фото:facebook.com/SecurSerUkraine|unian.net

Российских моряков с задержанного на Украине танкера отпустили. Судно - нет. Подробности задержания

Экипаж задержанного в украинском порту Измаила российского танкера Neyma ("Нейма") освобожден. Об этом заявил представитель посольства России на Украине Денис Голенко. Однако судно остается в порту.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что десять моряков сейчас направляются в Молдавию на автобусе, откуда вылетят в Москву, передает РИА Новости. При этом источники издания "Страна" в СБУ сообщают, что с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя как свидетели (чего?).

Также стали известны некоторые подробности задержания танкера. Напомним, оно было произведено СБУ и Военной прокуратурой из-за того, что танкер будто бы блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что на данный момент обнародована только та информация, которая не мешает следствию. Дополнительная будет обнародована позже. Пока же известно, что судно признано на Украине вещественным доказательством в уголовном деле, которое Киев завел по факту задержания своих моряков-нарушителей. Также готовится ходатайство в суд об аресте судна.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в Facebook, что сотрудники СБУ обыскали судно, изъяли документы, допросили членов экипажа. Он добавил, что заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одному контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику пограничной службы ФСБ РФ.

Речь идет о тех российских военных, которых, как сообщало Накануне.RU, Киев решил арестовать еще в конце мая. В то же время Москалькова подчеркнула, что к морякам никаких процессуальных претензий не предъявлялось. "Проверили их паспорта и посадили на автобус", - сказала она.

Матиос присовокупил к факту задержания судна и то, что оно одно время ремонтировалось на верфях компании "Ювас-Транс", против которой на Украине введены санкции. Хотя как это относится к задержанию, непонятно, ведь владеет танкером совсем другая фирма, которая не находится под украинскими санкциями.

Интересно, какую роль в этом сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Судя по тому, что моряков быстро отпустили, это могло быть провокацией, направленной против него. Не исключено, что на освобождение моряков повлияла и оперативная реакция МИД РФ.

танкер Нейма(2019)|Фото:facebook.com/SecurSerUkraine|unian.net

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Российских моряков с задержанного на Украине танкера отпустили. Судно - нет. Подробности задержания

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Теги: Украина, танкер нейма, задержание



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