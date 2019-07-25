Молодежный центр Югорска получил полномочия похоронного бюро

Администрация Югорска передала полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города молодежному центру "Гелиос". Распоряжение подписал и.о. главы города Сергей Голин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Муниципальному автономному учреждению "Молодежный центр "Гелиос" осуществлять полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Югорска", - говорится в документе, опубликованном на сайте администрации.

Центр "Гелиос" - бюджетное учреждение по работе с детьми и молодежью. Основные виды деятельности: организация мероприятий в сфере молодежной политики, досуга детей и молодежи, в том числе - работа трудовых отрядов. Добавим, что "Гелиос" также занимается помощью в трудоустройстве временно безработных и профориентацией.