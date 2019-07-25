В Челябинске УФАС возбудило три дела в отношении ЮУрГУ из-за закупок программ и оргтехники

В Челябинске УФАС рассматривает три дела о нарушении закона о защите конкуренции в отношении ЮУрГУ. Дела были возбуждены по материалам прокуратуры. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Рассматриваются три дела в отношении ЮУрГУ о нарушении ч.1. ст. 17 закона о защите конкуренции, но тенденция к тому, что возможно заказчик создал преимущества для участия в торгах отдельным хозяйственным субъектам", - рассказала она.

В частности, в один лот закупались обучающая программа и оргтехника.

"Участником и победителем являются аффилированные с ЮУрГУ компании", - отметила Анна Козлова.

Речь идет о компаниях ООО "Учтех-Профи", ООО "Лабсис" или ООО НПП "Учтех-Профи". Это компании профессоров вуза. В каждом случае в торгах участвовала только одна из этих компаний, с ней и заключался контракт.

Рассмотрение дел назначено на август.