На одном из центральных проспектов Перми установят решётки, воссозданные по историческим чертежам

Глава Перми Дмитрий Самойлов в компании управляющего директора "ОДК – Пермские моторы" Сергея Попова во время выезда на Комсомольский проспект обсудили создание решеток бульварной части по тем же чертежам, что и 60 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Капремонт Комсомольского проспекта предполагает ремонт проезжей и бульварной частей. Там установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения. Те из них, что появятся на тротуаре, сохранят в историческом виде в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации. Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены деревья. План на этот год – благоустройство участка от улицы Екатерининской до улицы Ленина, в следующем году работы продолжатся в сторону улицы Монастырской.

Сейчас на бульварной части рабочие снимают чугунные решётки и демонтируют тротуарную плитку в районе гостиницы "Прикамье" для проведения кабельной канализации.

"Сейчас мы даём классике новую жизнь, начиная комплексное благоустройство центральной улицы. Важный момент: чугунные решетки, которые были построены еще при Анатолии Солдатове, который в 50-ых руководил Пермским Совнархозом, являются символом Компроса. Для нас было принципиальным сохранить исторический облик улицы, обеспечив связь времен", - сказал Самойлов.

Попов отметил, что уже готовы три опытных экземпляра. Идёт уточнение конструкций самой решетки, чтобы позже её было удобно монтировать и эксплуатировать. Он добавил, что уже в начале августа будет получен опытный образец, который используют для украшения бульварной части. Участок обновленного Компроса пермяки увидят уже в конца августа.

"На Компросе не должно остаться никаких проводов: все провода будущей архитектурной подсветки зданий, сети наружного освещения, кабели системы АСУД, интернета будут убраны под землю", - сказал мэр.