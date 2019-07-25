16 Августа 2020
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Общество Тюменская область
матрица компьютер инетрнет (2009) | Фото: myphoto.nnov.ru

Будущее наступает: В День города тюменцы смогут сдать цифровое ГТО

В День города тюменцы смогут проверить свои навыки цифровой грамотности, сдав "Цифровое ГТО". Организатором мероприятия выступает департамент информатизации Тюменской области. "Цифровое ГТО" – это набор практических заданий на выявление уровня базовых цифровых навыков участника:
  • Уверенное пользование социальными сетям. Включает в себя размещение поста в социальной сети с хештегом #цифровое ГТО72;
  • Скорость печати. Измеряется количество набранных символов на клавиатуре за 1 минуту;
  • Поиск информации на время. Участнику предстоит найти определенную информацию в сети за определенное для каждого уровня время;
  • Тест по программированию. С помощью тренажера участникам нужно будет решить простые задачи по программированию на время.

Как и в традиционном ГТО, за выполнение нормативов участник получает соответствующий значок: бронзовый, серебряный или золотой. Если с первого раза не получилось выполнить то или иное задание, участнику дается одна попытка на пересдачу.

Дополнительным бонусом для участников станет возможность для граждан прямо на площадке зарегистрировать и подтвердить свою учетную запись (ЕСИА) для пользования всеми электронными сервисами и услугами на сайте госуслуг.

Сдать цифровое ГТО можно будет на площади у Тюменского технопарка с 11.00 до 17.00.

Мероприятие проводится с целью популяризации проекта "Цифровое ГТО", планируемого к реализации в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Напомним, что согласно программе к 2021 году в России должен появится механизм оценки уровня компетенций, результаты которой дадут преимущества поступающим в вузы (цифровой аналог нормативов ГТО). Будут разработаны программы обучения и тестирования, направленные на формирование ключевых компетенций цифровой экономики. Ожидается появление системы нормативов по компетенциям цифровой экономики для всех возрастов.

Ответственный за реализацию национальной программы "Цифровая экономика" в регионе департамент информатизации Тюменской области.

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Будущее наступает: В День города тюменцы смогут сдать цифровое ГТО

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Теги: тюмень, день города, цифровое гто



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