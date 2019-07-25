Известного священника протоиерея Дмитрия Смирнова госпитализировали в Москве

Известный московский священник протоиерей Дмитрий Смирнов в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию НИИ Скорой помощи им. Склифосовского. "Сердце" – лаконично комментирует информацию telegram-канал "Церквач".

68-летний протоиерей является главой патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской (Москва) и ещё семи церквей в Москве и Московской области.

Смирнов является одним из "лиц" Русской православной церкви в светских медиа. Иногда его высказывания бывают неоднозначными. Например, из последнего: священнослужитель заявил, что женский ум "слабее" мужского и не для всякой работы подходит.