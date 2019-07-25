16 Августа 2020
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Общество Пермский край
обращение в защиту Людмилы Елтышевой , Людмила Елтышева (2019) | Фото: vk.com/ Наталья Горшенина

Пермские семьи заступились за противницу закрытия железной дороги: "Требуем остановить проверку на основании лжедоноса!"

Больше десяти семей, живущих в одном доме с Людмилой Елтышевой, подписались под открытым письмом в министерство социального развития и минздрав Пермского края,а также в органы опеки. Соседи защитницы Горнозаводской железной дороги заявили, что никто из них не жаловался в органы опеки на семью Елтышевых. После обращения, напомним, многодетную семью Елтышевой поставили на учет, передает корреспондент Накануне.RU.

Семьи Костюченко, Игошевых, Тудвасевых, Авериных, Горшениных, Филипповых, Лицкевич, Аман, Богдановых, Поморцевых, Крошиных и другие жильцы дома просят не порочить имя семьи Елтышевых.

"Хотим, чтобы люди знали правду: настоящие соседи уважительно относятся к этой семье. Мы к этому доносу не имеем никакого отношения!", - говорится в обращении.

обращение в защиту Людмилы Елтышевой , Людмила Елтышева(2019)|Фото: vk.com/ Наталья Горшенина

Подписавшиеся обращают внимание на то, что совместно с членами семьи Елтышевых они собирали подписи не только против закрытия участка Горнозаводской ветки, но и боролись за сохранение молочных кухонь, отстаивали специализированный детский дом ребенка на Бушмакина и школу-интернат №12.

"Требуем остановить проверку несуществующих фактов, инициированную министерством социального развития, на основании лжедоноса!", - говорится в письме.

Напомним, полиция не смогла найти авторов доноса: по результатам проверки установлено, что указанные в обращении лица в Перми не проживают.

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Пермские семьи заступились за противницу закрытия железной дороги: "Требуем остановить проверку на основании лжедоноса!"

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Теги: Людмила Елтышева, Горнозаводская железная дорога



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